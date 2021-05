Kalulu convocato in U-21

Il difensore del Milan è stato convocato per gli Europei di categoria

MILANO - Il Milan il primo settembre 2020 ha rotto gli indulgi e ha ingaggiato il giovanissimo Pierre Kalulu. L'arrivo del classe 2000 è, in qualche modo, il manifesto del fondo Elliott per il club di via Aldo Rossi. Non è un segreto infatti che il gruppo di Paul Singer abbia deciso di puntare, soprattutto per il Fair Play Finanziario, su giocatori giovani, da valorizzare e poi rivendere. E il difensore transalpini è rientra tra loro.