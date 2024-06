Kaladze: “Se ho ottenuto qualche successo nel calcio, è legato al Milan”

In occasione della partita tra Turchia e Georgia, sulle colonne di Repubblica è stata pubblicata un'intervista all'ex difensore del Milan

In occasione della partita tra Turchia e Georgia, sulle colonne di Repubblica è stata pubblicata un'intervista all'ex difensore del Milan e della nazionale georgiana Kakhaber Kaladze che ha parlato della gara ma anche del suo passato.

Le dichiarazioni di Kaladze sul suo rapporto con l'Italia: "Con l’Italia ho un rapporto speciale, tanti amici, mi sento a casa. Se ho ottenuto qualche successo nel calcio, è legato al Milan. Ho vinto tutto quello che era possibile. Dopo la Georgia, tifo per l’Italia. Non si tratta solo dell’Europeo, da sempre. Sono stato un fan degli Azzurri fin dalla mia infanzia. Avevo in camera il poster di Paolo Maldini e poi è successo che abbiamo giocato e vinto insieme”.