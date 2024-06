Milan U23: ecco le date delle prime partite ufficiali!

Sono uscite le date delle prime partite ufficiali che dovrà affrontare la formazione Under 23 del Milan. Per quanto riguarda la Lega Pro si partirà il 25 agosto e si chiuderà il 27 aprile, mentre per quanto riguarda invece la Coppa Italia Serie C il primo turno eliminatorio andrà in scena l’11 agosto. Se passeremo al turno successivo il secondo si disputerà sette giorni dopo.