Quindici anni fa Kakà vinceva il Pallone d’Oro con il Milan

Sono passati quindici anni esatti dalla vittoria del Pallone d'Oro di Ricardo Kakà con il Milan. Sblocchiamo alcuni ricordi

Redazione Il Milanista

“Sono passati quindici anni dal Pallone d'Oro vinto da Ricardo Kaká. Un premio glorioso, conquistato davanti a due icone come Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, l'ottavo nella storia del Milan. La data era quella del 2 dicembre 2007, che chiuse con un meritato riconoscimento l'annata da assoluto protagonista del fuoriclasse brasiliano, diventato il sesto milanista ad aver ricevuto tale prestigio individuale. Nel giorno della ricorrenza di 15 anni fa, celebriamo il fantasista rossonero riavvolgendo il nastro, partendo dall'inizio della stagione 2006/07 fino ad arrivare alle sfide che hanno permesso a lui e al Milan di conquistare il tetto d'Europa prima, e del Mondo poi”.

Milan-Anderlecht 4-1, 1 novembre 2006 (Champions League) — “Due gol nei primi tre turni di Champions League, tripletta alla quarta giornata. A San Siro il Milan di Ancelotti, a punteggio pieno e lanciatissimo verso gli Ottavi, ospita l'Anderlecht per chiudere il discorso qualificazione, e Kaká scatena il panico: tris in 56 minuti e belgi al tappeto”.

Milan-Celtic 1-0 d.t.s., 7 marzo 2007 (Champions League) — “La sfida d'andata degli Ottavi di finale - terminata 0-0 - aveva lasciato tutto aperto in vista del ritorno di San Siro. Anche sul prato di casa però, i tempi regolamentari non si sono rivelati sufficienti per decretare un vincitore, con il Milan che aveva sbattuto molteplici volte contro il muro scozzese e i legni della porta. Ci pensa Kaká a salire in cattedra e risolvere la contesa con un assolo al 93': discesa incontenibile palla al piede e sinistro sotto le gambe di Boruc, il Milan passa 1-0 e accede ai Quarti”.

Milan-Bayern Monaco 2-2, 3 aprile 2007 (Champions League) — “La sfida di Champions apre un mese idilliaco per Ricardo. I Quarti di finale della massima competizione europea mettono a confronto Milan e Bayern Monaco. Kaká è ancora protagonista a San Siro e, al minuto 83, firma su rigore il gol del momentaneo 2-1 dopo l'ennesima prova da protagonista. Momentaneo perché nel finale arriva il 2-2 dei bavaresi con la doppietta del centrale Van Buyten che tiene aperti i giochi in vista del ritorno in Baviera. Poco più di una settimana dopo però, il Milan andrà ad imporsi in Germania conquistando così il pass per la Semifinale”.

Manchester United-Milan 3-2, 24 aprile 2007 (Champions League) — “Una notte storica. All'Old Trafford, una doppietta prodigiosa del brasiliano - tra il 22' e il 35' - ribalta il vantaggio iniziale di Cristiano Ronaldo nella Semifinale d'andata. Prima un sinistro incrociato che non lascia scampo a van der Sar, poi una magia entrata di diritto nella storia rossonera, per quello che lui stesso definirà il suo gol più bello con la maglia del Milan. Lancio lungo di Dida, sombrero su Heinze e anticipo di testa a sorprendere lo stesso difensore argentino ed Evra che si scontrano, per poi concludere con un destro glaciale davanti al portiere. Il 3-2 finale a favore degli inglesi non scalfisce la consapevolezza dei rossoneri che, anche grazie ad un altro gol di Kaká, al ritorno schianteranno 3-0 i Red Devils di Ferguson nella celebre 'Partita perfetta'”.

Milan-Liverpool 2-1, 23 maggio 2007 (Champions League) — “23 maggio 2007, è il giorno della Finale di Atene. Il Milan si prende una storica rivincita contro il Liverpool dopo la cocente sconfitta di due anni prima, e Kaká lascia ancora il segno. Dopo il vantaggio a fine primo tempo firmato Inzaghi, il brasiliano illumina all'82' e serve in profondità lo stesso numero 9 con un filtrante che lascia immobile la difesa inglese. Inzaghi non perdona: è 2-0 e i rossoneri - nonostante il gol di Kuijt che accorcia le distanze - conquistano la 7ª Champions League, salendo sul tetto d'Europa”.