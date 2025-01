Giuntoli: “Tomori? Sicuramente interessante, ma ce ne sono altri…”

Questa sera alle 20, a Riyad, il Milan affronterà la Juventus nella seconda semifinale di Supercoppa Italiana . La vincente poi sfiderà in finale l' Inter , che ieri ha battuto l'Atalanta per 2-0. Prima del fischio d'inizio della gara, Cristiano Giuntoli è intervenuto ai microfoni di Sportmediaset. Ecco le parole del Managing Director Football bianconero.

Yildiz in panchina : "Magari il mister vorrà gestire le forze, è più tattica che tecnica come decisione".

Tomori titolare. Se cambia qualcosa : "Non lo so, dovreste chiederlo a loro. E' sicuramente un giocatore interessante, ma ce ne sono anche altri. Noi stiamo monitorando diverse soluzioni, dobbiamo aspettare le esigenze degli altri e serve un pochino di pazienza".

Su Zirkzee: "Onestamente non ci abbiamo mai parlato con il Manchester. Loro hanno situazioni da risolvere, non so cosa potrà succedere più avanti. La Juventus, in generale, deve stare alla finestra. Ma al momento non c'è niente".