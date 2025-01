Bacca: “Il Milan deve avere l’obiettivo di lottare per lo scudetto”

In vista del match tra Juventus e Milan in Supercoppa, La Gazzetta dello Sport ha interpellato Carlos Bacca, che vinse il trofeo nel 2016

Le parole dell'ex attaccante rossonero

"Se al Milan i risultati non arrivano, è inevitabile che la dirigenza cambi allenatore. Fa parte del gioco... Conceicao porta una nuova idea di calcio che speriamo sia vincente e rilanci il Milan in corsa per la qualificazione alla Champions. Il club più grande d'Italia deve sempre avere l'obiettivo di lottare per lo scudetto e di partecipare alla Champions".