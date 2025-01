Qui Juventus – Come arrivano i bianconeri alla sfida contro i rossoneri

Sul sito del Milan è presente un comunicato dove si legge: “Il Milan si prepara ad affrontare la Juventus nella 22ª giornata di Serie A 2024/25. La partita si terrà sabato 18 gennaio alle 18:00 all' Allianz Stadium di Torino. I rossoneri, guidati da Mister Sérgio Conceição , sfideranno la squadra allenata da Thiago Motta . Con entrambe le squadre in cerca di punti preziosi per scalare la classifica, questo incontro promette di essere avvincente. Il presente è la Serie A, questa la Match Preview della nostra 22ª giornata”.

Qui Continassa

“La Juventus si presenta a questo incontro con una serie di pareggi che hanno caratterizzato le ultime uscite in Serie A. Dopo l'1-1 contro il Torino, i bianconeri hanno replicato lo stesso risultato contro l'Atalanta, mostrando una certa solidità difensiva ma anche la necessità di ritrovare la via del gol. La Juventus cercherà di sfruttare il fattore campo per tornare alla vittoria e per farlo potrà contare anche su un recupero importante, quello di Dušan Vlahović: Motta non si è sbilanciato sull'impiego del serbo dal primo minuto, ma in caso di titolarità ci si attende il trio formato da González, Koopmeiners e Yıldız sulla trequarti, a supporto. Indisponibili Milik, Perin e Francisco Conceição, diffidato il solo Fagioli e possibile esordio in vista, almeno a gara in corso, per la novità del mercato Alberto Costa”.