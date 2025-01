Calciomercato: boom! Dopo Walker e Felix, il Milan vuole chiudere per…

Ci siamo, il primo grande colpo del Milan di questo calciomercato di gennaio è ormai vicinissimo. Kyle Walker è infatti a un passo da vestirsi di rossonero. Affare in chiusura, con il terzino destro classe '90 che lascerà il Manchester City per accasarsi a Milano fino al 2027. Come vi avevamo anticipato, il Milan ha accelerato per Walker quando ha capito che sarebbe stato impossibile arrivare a Marcus Rashford, che dunque possiamo archiviare tra gli obiettivi di mercato mancati dal club rossonero. Kyle Walker dunque arriva per dare una mano in difesa, ma ora il Milan deve pensare anche all'alternativa a Rashford (occhio a Joao Felix e non solo) e al centrocampista centrale come vice-Fofana. E proprio di questo parliamo nella nostra consueta raffica di mercato del Milan, con diverse news da leggere e sfogliare rapidamente una dopo l'altra. Partendo da Joao Felix fino ad arirvare a un altro colpo che il Milan vuole chiudere subito, iniziamo quindi con la raffica dalla prima news <<<