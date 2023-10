Verso Milan-Juve / Tacchinardi: “Chi temo del Milan? Leao, ma non solo…”

Si avvicina sempre di più l'incontro di campionato tra i rossoneri e i bianconeri. Oggi ha detto la sua l'ex Juventus Tacchinardi: le ultime

Il match di campionato tra il Milan e i bianconeri è oramai alle porte. Le due squadre sono pronte per darsi battaglia dal primo all'ultimo minuto sul campo da gioco. In queste giornate di pre-partita stanno parlando diversi ex giocatori importanti. In questo caso è il turno di Tacchinardi, il difensore ex Juventus.

Ecco chi Alessio Tacchinardi teme nelle fila del Milan: "Leao. Ma attenzione anche a Pulisic, l’americano mi sembra in gran forma. I bianconeri dovranno sfruttare l’assenza di Theo Hernandez. Ma peserà pure non avere Danilo, che è una delle poche colonne della Juve. Allegri non ha grandi leader e il brasiliano è uno di questi".

Ricordiamo che non ci saranno Chiesa e Danilo da una parte, ma dall'altra mancheranno anche Mike Maignan e Theo Hernandez. Una sfida che si prospetta davvero clamorosa e che dirà molto sul proseguimento della stagione per le due squadre.

