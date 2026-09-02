Nonostante l'assenza di acquisti, l'ultima giornata di calciomercato del Milan ha portato a un finale sorprendente e inaspettato. I protagonisti di questa storia sono stati Fikayo Tomori e Youssouf Fofana, entrambi esclusi dai piani di Ruben Amorim sin dal ritorno dalla tournée in Australia e Asia. In procinto di essere ceduti, il Milan ha rischiato di trattenere entrambi: per quanto riguarda l'inglese, la situazione si è risolta con il suo reintegro nella squadra, mentre per il francese si è trovata una soluzione dell'ultimo minuto con il Siviglia, che lo ha preso in prestito senza costi.

Questa mattina La Gazzetta dello Sport ha descritto le ultime ore di calciomercato in casa Milan. Il giornale scrive: "Salta l'opzione Fulham: Tomori reintegrato. Fofana vola a Siviglia". Addirittura, il difensore inglese si era recato a Londra in attesa di sviluppi con il proprio agente; tuttavia, è giunta la telefonata di Amorim che lo ha riammesso nella squadra. La rosea aggiunge: "Amorim contatta il difensore, che torna in rosa. Il centrocampista invece va in prestito agli spagnoli".

Moretto su Tomori

La sintesi di Matteo Moretto sulla giornata di Fikayo Tomori, tornato a far parte della rosa del Milan

Un finale di calciomercato davvero straordinario e sorprendente perspecialmente considerando quanto accaduto nei giorni precedenti con la decisione del Milan e del tecnico Amorim di escludere l'inglese e un gruppo di altri giocatori. Gli altri sono riusciti a trovare una sistemazione, mentre per l'inglese, paradossalmente, si è avverato un sogno: restare nel club rossonero. Infatti, il giocatore è stato reintegrato nel gruppo.ha cercato di ricostruire le ore di ieri di Tomori in un video su YouTube."Al mattino si era fatto il nome del Fulham, ma il club aveva già bloccato un altro calciatore, un difensore dell'Elche. Tomori stava cercando una possibilità per partire, dato che era stato messo da parte dal Milan, ma tale possibilità non si è concretizzata. Vedremo se in altri mercati, al di fuori di quello europeo, ci sarà l'opportunità in questi giorni. Tuttavia, al momento, Tomori rimane ed è stato reintegrato".