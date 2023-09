Milan, Jovic si scalda per il Derby: sa come fare gol all’Inter

Giroud si è infortunato in nazionale ed è in dubbio per la gara con l'Inter: il serbo scalda i motori. In passato ha fatto male ai nerazzurri

Il campionato è fermo per la finestra dedicata alle nazionali, in cui sono impegnati tanti giocatori del Milan. Proprio nella prima partita della Francia contro l'Irlanda, valida per le Qualificazioni a Euro2024, Olivier Giroud ha subito un infortunio alla caviglia. Il bomber francese è già rientrato in Italia, dove ha iniziato a lavorare per recuperare in vista del Derby, in programma sabato alle 18.

Nel caso in cui l'ex Chelsea non riuscisse a recuperare, ci potrebbe essere un'occasione per Luka Jovic. Il centravanti serbo è arrivato nell'ultimo giorno di mercato, proprio per fare da alternativa a Giroud. E in passato il serbo ha dimostrato di saper fare male all'Inter.

In passato infatti, Jovic ha incrociato i nerazzurri per cinque volte, tra campionato, Coppa Italia, Champions ed Europa League, segnando 2 gol. Uno lo ha segnato nel Fiorentina-Inter 3-4 dell'ottobre 2022. L'altro invece risale alla stagione 2018-19: a San Siro il serbo segnò il gol dell'1-0 per l'Eintracht, che valse la qualificazione dei tedeschi ai quarti di Europa League.

