Braida: “Il Milan è partito con il piede giusto. Ora il Derby è una verifica”

In un'intervista rilasciata a TV Play, l'ex dirigente del Milan ha parlato della squadra rossonera in vista del Derby di sabato 16 settembre

Il campionato è fermo per lasciare spazio alle nazionali . Dopo la sosta però il Milan riprenderà il suo cammino con il Derby contro l'Inter , in programma sabato 16 settembre. Ariedo Braida , intervistato da TV Play, ha parlato proprio dell'inizio dei rossoneri, che sono a punteggio pieno dopo tre giornate.

Sul prossimo impegno: "Il Milan è partito con il piede giusto, ora c’è il derby che è una bella verifica per capire che tipo di indicazione ci sarà in ottica campionato sia per il Milan che per l’Inter".