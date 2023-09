Verza: “Jovic è evidente che sia stato un ripiego per il Milan”

In esclusiva a MilanNews.it ha parlato Vinicio Verza che ha detto: “Il Milan mi ha convinto moltissimo, soprattutto per l’intensità fisica. È stata fatta una buona preparazione. Ma guai a cantare vittoria fin da subito…”.

Su Luka Jovic

“È evidente, per come sono andate le cose, che il Milan puntasse ad altri nomi. È stato preso un discreto giocatore, magari voglioso di riscatto post esperienza non esaltante con la Fiorentina, che funge da allungamento e riempitivo della rosa. Per me però il titolare resterà Olivier Giroud”. Queste le parole in esclusiva a MilanNews.it dove ha parlato Vinicio Verza.