Mercato Milan, follia Maignan: esplode la bomba che fa tremare Milano | News

"Magic Mike" Maignan è senza ombra di dubbio uno dei top player assoluti del Milan , sia a livello di qualità e prestazioni in campo che dal punto di vista del carisma, della personalità e della leadership all'interno del gruppo rossonero. Insomma, un elemento imprescindibile e che il Milan ha da tempo tolto dal mercato . Ma bisogna comunque fare molta attenzione ad alcune news che stanno circolando in ambiente rossonero.

Il portierone francese ha un contratto con i rossoneri fino al 2026 e, come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, i vertici del Milan vorrebbero blindarlo con un rinnovo fino al 2028. Ma le sirene del calciomercato già risuonano per Maignan. E proprio in queste ultime ore sono arrivate alcune pesantissime novità a tal proposito che potrebbero completamente stravolgere le carte in tavola e il futuro del portiere classe '95 <<<