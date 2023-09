Jonathan David costa caro: ma il Milan ha un piano per ingaggiarlo

Il sogno d'attacco dei rossoneri è ormai noto a tutti, e prende il nome di Jonathan David del Lille . Il calciatore classe 2000 è ormai un centravanti di tutto rispetto, ed è riuscito già a mettere a segno la bellezza di 52 gol in 112 apparizioni.

David è un giocatore dalla grande tecnica e con un ottimo fiuto del gol, risulta molto utile anche in fase di impostazione del gioco, grazie ai suoi piedi "educati".

I rossoneri sono sul ragazzo da diverso tempo, ed anche in estate hanno chiesto informazioni su di lui. La valutazione del club inglese su di lui è altissima: circa 60 milioni di euro, ma il Milan ha un piano. L'obiettivo della dirigenza meneghina è quello di cercare di acquistarlo nel 2024: ovvero ad un anno dalla sua scadenza. David potrebbe essere il profilo ideale per Pioli: giovane e con molto talento.

