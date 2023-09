Calciomercato, Milan show: botto David! E Furlani intanto ha deciso che…

Il calciomercato estivo si è appena chiuso, ma pare proprio che il Milan non sia ancora sazio. Tutt'altro. Il club rossonero infatti, nonostante un mercato ottimo e pieno di colpi importanti, starebbe già lavorando in prospettiva futura. E le ultime news che stanno circolando in questi giorni lo confermano in pieno.

Come vi avevamo anticipato, il club di Via Aldo Rossi ha messo nel mirino il giovane fenomeno canadese (con passaporto statunitense) Jonathan David . Un profilo di altissimo livello, già esploso ma ancora relativamente giovane e con grandissimi margini di miglioramento. Il 23enne del Lille ha un valore di mercato che si aggira intorno ai 60 milioni di euro, ma c'è un particolare da evidenziare che potrebbe fare la differenza.

David infatti è in scadenza di contratto nel 2025 e, in assenza di un rinnovo, dovrà essere ceduto entro le prossime sessioni di mercato affinché il Lille non lo perda a zero. Cosa che farà inevitabilmente abbassare il prezzo del cartellino dell'attaccante classe 2000. La Gazzetta dello Sport conferma, sottolineando: "Siamo ufficialmente alla dichiarazione di intenti: tra gennaio e giugno, il Milan ci proverà. Eccome se ci proverà". Ma i movimenti e i piani del Milan non si fermano al solo David. Anzi, Giorgio Furlani avrebbe già preso anche un'altra importantissima decisione di calciomercato per il futuro prossimo del Milan <<<