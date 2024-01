Jimenez: era rigore? Ecco il parere dei più importanti quotidiani sportivi

Alejandro Jimenez è stato il centro della sconfitta del Milan senza volerlo. Il rigore causato intorno al sessantesimo minuto si è poi rivelato decisivo e di conseguenza è costato ai rossoneri l'eliminazione dalla Coppa Italia . Il contatto, però, ha creato non poche polemiche. Andiamo a vedere se anche secondo i maggiori quotidiani sportivi d'Italia, quello è un calcio di rigore.

Il Corriere dello Sport : Secondo il giornale diretto da Ivan Zazzaroni, quello di Jimenez non era un fallo punibile con il calcio di rigore , poiché il ragazzo spagnolo prima tocca la palla e poi di conseguenza c'è il contatto con il ginocchio di Miranchuk. Allo stesso tempo, però, ci tiene a specificare che manca un rigore nella prima frazione per la spinta di Reijnders su De Roon.

La Gazzetta dello Sport : Il giornale roseo ha un metro di giudizio diverso. Il contatto tra il calciatore spagnolo e quello russo andava rivisto al VAR , ma non sempre il tocco del pallone può annullare un'entrata esagerata. Alla fine della storia, i dubbi persistono.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.