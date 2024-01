Mercato, Jerome Boateng vicino all’approdo in Serie A: ma non è Prince!

Profilo di gran classe per la Serie A. Jerome Boateng vicino all'approdo nel nostro campionato. Ecco dove giocherà!

Kevin Prince Boateng è stato uno dei giocatori più amati dai tifosi rossoneri nel recente passato. I suoi gol spettacolari in Champions League e in campionato difficilmente verranno dimenticati. Nelle ultime ore si starebbe per verificare l'approdo in Serie A del fratello Jerome Boateng.

Ecco dove giocherà Jerome Boateng — Un passato glorioso nel Bayern Monaco per Jerome Boateng. Ora la sua prossima destinazione potrebbe essere la Salernitana. Ultima in campionato la squadra allenata da Pippo Inzaghi cerca un profilo di esperienza per provare a risalire la china. E Jerome Boateng potrebbe essere l'occasione giusta...

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.