Torino, parla Jeda

MILANO – Jeda, ex calciatore di Cagliari e Lecce, si è così espresso a TMW Radio: "Giampaolo? Non mi convince la scelta dal punto di vista tecnico. E' un allenatore molto bravo, ma non riesce mai a mettere in pratica mai il suo gioco. Sono contento poi per Pioli che è stato riconfermato al Milan".