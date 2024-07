Jacobelli sull’Italia: “Montella ct della Turchia da settembre, proprio come…”

Ancora le sue parole

“La Svizzera ha strameritato la qualificazione, i singoli riescono a valorizzare il collettivo. Si parla di troppi stranieri in Italia, gli stranieri hanno inciso per il 63,4% con la loro presenza, il Spagna per il 61%, in Premier League addirittura per il 67%. Se non sai valorizzare i tuoi giovani la colpa non è della tua concorrenza, ma di chi non sa valorizzare i propri talenti. Se dei 26 giocatori di De La Fuente ben 17 hanno alle spalle almeno 50 partite nei campionati con le seconde squadre, significa che devi coprire quel buco nero che c’è dal settore giovanile alla prima squadra. Se non puoi valutare la crescita dei giovani in un campionato agonistico come la C è poi ovvio che i talenti si perdono. Bisogna analizzare tutti questi fattori, certo non c’è più la generazione dei Totti e dei Del Piero, ma non possiamo continuare a vivere di passato”.