Mercato Milan, news improvvisa: “Offerti 40 milioni di euro per…”

Il mercato del Milan in questo momento è focalizzato soprattutto sulla ricerca del nuovo centravanti titolare. Il primo nome della lista rossonera è quello di Joshua Zirkzee, che però si allontana sempre di più. Il nodo commissioni pare essere uno scoglio insormontabile sul quale la trattativa si è arenata. E nel frattempo il Manchester United si è inserito fortemente alla corsa a Zirkzee, superando il club rossonero. Il Milan ha dunque virato su Romelu Lukaku, altro grande obiettivo di calciomercato decisamente complesso. Il Chelsea chiede i circa 40 milioni della clausola, il Milan vorrebbe Lukaku in prestito o a cifre sensibilmente più basse. Si tratta, ma la pista rimane in salita anche per via del pressing del Napoli di Conte, che sarebbe la prima scelta dello stesso Lukaku. In tutto questo però, attenzione a un'altra news di mercato arrivata proprio in queste ore in casa Milan che potrebbe cambiare improvvisamente le carte in tavola <<<