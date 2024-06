L’Italia Under 17 in finale. Camarda: “Adesso più che mai tutti insieme”

Allo stadio Antonis Papadopoulos di Lacarna, in Cipro, l'Italia Under 17 ha battuto con il risultato di 1-0 Danimarca

Allo stadio Antonis Papadopoulos di Lacarna, in Cipro, l'Italia Under 17 ha battuto con il risultato di 1-0 Danimarca conquistando la finale degli Europei di categoria. Decisiva la rete al 30' del primo tempo della mezz'ala della Roma Primavera Federico Coletta. Ora l'ultimo atto che varrà il titolo europeo. I prossimi avversari degli azzurrini sarà il Portogallo. La gara andrà in scena mercoledì 5 giugno (alle 19.30 italiane).