Gasperini fissa la griglia di partenza della prossima Serie A: Milan in alto!

In esclusiva alla Gazzetta dello Sport ha parlato Gian Piero Gasperini in vista di Atalanta vs Fiorentina che si sta giocando proprio in questi minuti e ha detto: "L'Inter è avanti, è la più forte. Ma Juve, Milan e Napoli sono sempre nelle condizioni di alzare il livello, con qualche pezzo giusto. Sono meno distanti di quanto ha detto l'ultima classifica e quando le affronto ho ancora la sensazione che abbiano qualcosa in più. Il compito dell'Atalanta è cercare sempre di prendere il posto di qualcuno che sta più in alto e ha dei problemi: possiamo arrivare terzi per la quarta volta e due volte abbiamo perso il secondo posto all'ultima giornata. Vuol dire che siamo stati i più bravi, non i più forti".