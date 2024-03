Italia stasera in campo per la prima delle due amichevoli internazionali

Spazio all'Italia questa sera con gli azzurri in campo contro il Venezuela per la prima delle due amichevoli

L'Italia di Luciano Spalletti scenderà stasera in campo per la prima delle due amichevoli in terra a stelle e strisce. L'avversario di questa sera, alle ore 22 italiane, sarà il Venezuela di Thomas Rincon. Domenica sera spazio invece a Italia vs Ecuador alle ore 21 italiane.