Italia Femminile, Bertolini: “Non meritavamo di perdere, è andata così”

Ai microfoni della Rai ha parlato il commissario tecnico dell'Italia Femminile Milena Bertolini la quale dopo la sconfitta con il Belgio che ha estromesso l'Italia dagli Europei ha detto: " Abbiamo perso una partita che non avremmo meritato di perdere . A parte all'inizio in cui erano un po' bloccate, le ragazze hanno dato quello che avevano e penso che alla fine avremmo potuto meritare qualcosa di più, ma il calcio è questo."

"Quello che è mancato, forse inizialmente, è stata la tranquillità, ma devo dire che stasera le ragazze hanno giocato e hanno fatto bene. Chiaramente, se arrivi così dove sei costretto a vincere, l'aspetto emotivo ha preso il sopravvento in certi momenti, ma oggi le ragazze sono state brave. E' un'esperienza per noi importante, che non avevamo ancora vissuto, ci farà crescere sicuramente e ci renderà più forti per il futuro. Come si volta pagina? Prendendo le cose positive, che ci sono, analizzando le cose negative e cercando di non ripetere gli errori".