Italia, Donnarumma: “Sbavature comprensibili, sui giovani…”

Gianluigi Donnarumma , giocatore azzurro, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di Italia-Bosnia Erzegovina , gara amichevole disputata al Castellani di Empoli in vista di Euro 2024 . Le sue dichiarazioni.

Sulle parate: "C’è stato da lavorare ma la squadra c’è stata, si è visto il lavoro che abbiamo fatto. Siamo contenti del test di stasera e siamo pronti per arrivare in Germania nel migliore dei modi. Siamo carichi e contenti, siamo pronti per iniziare".