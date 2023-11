Inzaghi sul ruolo di allenatore: “Lontano dal campo non ci so stare”

Le parole di Inzaghi sul ruolo di allenatore

"Io da calciatore ho sempre odiato la panchina, ma poi ne ho fatto un lavoro, come allenatore, perché io lontano dal campo non ci so stare. Non è debolezza, ma umanità. E così si spiega anche perché, da allenatore, sono passato dal Milan al Venezia, cioè in Lega Pro. "Tu sei pazzo", mi dicevano, perché avrei potuto aspettare e trovare di meglio. Ma come avrei fatto per mesi interi senza l'erba del campo?", ha concluso Inzaghi.