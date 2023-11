Inzaghi sul suo ritiro: “Sono stato malissimo, per fortuna c’era la famiglia”

Le sue parole: "Io ho smesso a 39 anni, oggi un'età ancora molto giovane, ma per noi non è così. Ricordo quando rimasi in Belgio un mese perché mi ero fatto male a una gamba: il compleanno peggiore di sempre. Ma Ancelotti mi mandò un sms: "Tornerai grande", diceva. "Chissà", pensavo io. Non si è mai sicuri di nulla quando si gioca a quei livelli. Ricordo molto bene i miei ultimi quattro minuti in campo. Era il 13 maggio 2012, ore 16:45. In verità, per me quelli dovevano essere gli ultimi minuti col Milan, poi si sono trasformati nei definitivi ultimi".