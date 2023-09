Pippo Inzaghi: “Mancini? Non dimentichiamoci l’Europeo vinto…”

L'ex bomber rossonero Pippo Inzaghi ha parlato al Messaggero e su Roberto Mancini ha detto: "Le sue dimissioni non mi hanno sorpreso e neanche scosso, ma non partecipo ai processi collettivi. Se ha agito così avrà avuto le sue buone ragioni, che non dobbiamo giudicare dall'esterno. Alla fine l'Italia ha trovato il migliore in circolazione, Spalletti, e Roberto è andato in Arabia”.