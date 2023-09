Inzaghi: “Derby? Avere la meglio vorrebbe dire dare un bel messaggio”

Anche il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha parlato in vista del derby contro il Milan di domani. Ecco le sue parole...

Poco fa in conferenza stampa ha parlato l'allenatore nerazzurro Simone Inzaghi che sul derby contro il Milan di domani ha detto: "Vincerlo sarebbe un bel messaggio. Poi per quanto riguarda griglie o pronostici, sono cose che non mi piacciono e l'ho sempre detto”.