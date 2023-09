Calciomercato Milan / Terremoto Cardinale: “Ecco chi può mandare via”

In estate il Milan ha cambiato quasi completamente pelle, rinnovandosi e avviando un processo di rivoluzione che - senza ombra di dubbio - proseguirà anche nelle prossime sessioni di calciomercato . Gerry Cardinale ha iniziato il ribaltone dai vertici del club: via Maldini e Massara , al loro posto Furlani e Moncada , affiancati anche da Pioli con maggiori poteri in ottica mercato.

Poi, è iniziato un profondo lavoro nel corso della campagna acquisti vera e propria. A sbloccare il calciomercato del Milan è stata la pesante quanto remunerativa cessione di Sandro Tonali al Newcastle. Da lì in poi, il club rossonero si è scatenato, mettendo a segno diversi colpi di mercato molto importanti che hanno rivoluzionato la rosa a disposizione di Pioli. Ma, come detto, questo processo non è ancora finito.

Di certo, ci saranno nuovi investimenti per continuare a rinforzare la rosa del Milan, seguendo la visione impartita da Cardinale e soci. Ma non solo perché, come sempre, il cambiamento passerà inevitabilmente anche dalle uscite. Cessioni e addii che - come successo con Tonali - permetteranno al club rossonero di operare in maniera importante in entrata. In particolare - basandoci sulle ultime news di casa Milan - sarebbero già ben 7 i giocatori rossoneri che potrebbero salutare il Diavolo al termine della stagione: il punto, nome per nome <<<