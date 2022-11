F.Inzaghi: “Il Milan si è meritato lo Scudetto, e ora sotto con la Champions”

Sportitalia ha intervistato in esclusiva Filippo Inzaghi. L'ex tecnico e giocatore del Milan ha parlato della squadra rossonera e ha detto: " Pioli è stato molto bravo, anche con le scelte fatte, sono stati bravi, si sono meritati lo scudetto e ora spero anche in Champions. E’ chiaro che ci sono squadre superiori, ma penso che le italiane possano giocarsela fino alla fine ". Queste le parole dell'ex tecnico e giocatore del Milan Filippo Inzaghi che ha parlato del diavolo in esclusiva a Sportitalia.

Del Milan e dello Scudetto ha parlato anche l'ex portiere del Napoli Gennaro Iezzo

L'ex portiere del Napoli Gennaro Iezzo ha parlato dello Scudetto e ai microfoni di Ottochannel ha detto: "La pausa lascia al Napoli solo certezze, ha un rendimento e un gioco riconoscibile, sta facendo proseliti in Europa, ha offerto prove importanti sia in Serie A che in Champions. La rivale principale? Per me è l'Inter, per struttura di squadra e potenzialità. Il Milan lo vedo un po' più titubante e meno affamato dello scorso anno, è una squadra meno equilibrata del Napoli". Queste le sue parole in esclusiva ai microfoni di Ottochannel.