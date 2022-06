Zoratto: “Scamacca è adatto per il Milan. Calabria ragazzo eccezionale”

Daniele Zoratto, ex centrocampista del Parma, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di MilanNews.it per parlare dell’attualità rossonera. Ecco le sue dichiarazioni:

Se Davide Calabria potrebbe acquisire a pieno titolo la fascia da capitano del Milan : “Parliamo di un ragazzo eccezionale, perfetto sotto il profilo morale che non ha mai creato problemi al gruppo. Un professionista esemplare. La cosa che più mi ha colpito, dopo anni, è che non ha mai anteposto sé stesso al gruppo”.

Come è cresciuto negli ultimi anni: “L’ho avuto in Under17 quando, nel 2013, fu vicecampione d’Europa dopo la finale persa ai rigori con la Russia. La crescita è avvenuta sotto tanti punti di vista. Sicuramente in termini tecnico-tattici, di personalità, di esperienza ha fatto un salto avanti considerevole. Il primo ad aver creduto in lui è stato Arrigo Sacchi che ne ha intravisto le potenzialità da esterno basso. Prima giocava molto più avanti. Nel tempo si è confermato e si è fatto uomo in mezzo al campo. Arrigo difficilmente sbaglia. Se Calabria dovesse diventare il capitano del Milan sarebbe un traguardo meritato”.