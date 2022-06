Ordine: “Donnarumma presuntuoso e ingrassato, farà la fine di Balotelli”

Franco Ordine e altri giornalisti hanno commentato le parole fuori luogo adottate da Donnarumma al termine della gara con l’Italia.

Redazione Il Milanista

Fa ancora discutere la Nazionale italiana di calcio che, dopo l’eliminazione dai Mondiali, ieri sera è stata sconfitta per 5-2 dalla Germania. Tra gli errori più assurdi della serata c’è stato quello di disimpiego in occasione del quinto gol tedesco, causato da Donnarumma. Il portiere non ha fatto una bella figura neanche nel post partita, quando è stato intervistato da Rai Sport al termine della gara. L’ex rossonero infatti ha risposto in modo piccato alla giornalista Tiziana Alla, che gli ha chiesto conto della recidività dei suoi errori.

Gianluigi Donnarumma ha così commentato la sua prestazione e quella del gruppo: “Siamo arrabbiati, non ci sono scuse, bisogna ripartire e dimostrare che non siamo questi. Ci è mancato tutto, c’era anche un pò di stanchezza, adesso andiamo negli spogliatoi e ci guardiamo in faccia e analizzeremo tutto. Abbiamo fatto tutti degli errori anche io sul 4-0 potevo capire la situazione e spazzarla via. Dagli errori si impara. Non è le prima volta che non mi capita? Perchè quando è successo? Con il Real Madrid con il fallo? Vabbe dai..se vogliamo fare polemica facciamo polemica, io faccio un discorso di squadra abbiamo fatto tutti degli errori, non c’è nessun colpevole, poi se vuoi darmi la colpa per l’errore dammi la colpa non c’è problema sono il capitano e mi prendo le responsabilità, vado avanti a testa alta come ho sempre fatto”.

Su quanto accaduto in televisione è intervenuto Fabio Ravezzani, che su Twitter ha rimproverato il portiere azzurro per le parole adottate. Ecco il suo pensiero: “Uscita a vuoto di Donnarumma anche dopo la partita. La collega Rai (bravissima, non ricordo il nome) gli dice che non è la prima volta che sbaglia con i piedi e lui si offende: Quando ho sbagliato? Col Real? Ma per favore… Uno che non ammette i propri limiti non li supererà mai”.

Anche Franco Ordine sempre su Twitter ha attaccato senza troppi giri di parole Gigio Donnarumma. Le sue considerazioni: “Chi si meraviglia della resa scadente di Donnarumma ignora: è figlia della presunzione di essere il numero 1 al mondo, dipende dal numero ridotto di partite giocate, ha preso qualche chilo di troppo, non ha fatto progressi con i piedi. Farà la fine di Balotelli con la gestione Raiola”.

Infine Sandro Piccinini ha difeso la collega Tiziana Alla: “Donnarumma si dimostra incapace di comprendere i propri errori, un limite non da poco per un giocatore del suo livello. Complimenti a Tiziana Alla, non molti colleghi avrebbero fatto quella domanda”.