Virdis: “Domenica il Milan non penserà al pari. Ibra lo terrei sempre, ma…”

L’ex attaccante rossonero Pietro Paolo Virdis ha rilasciato un’intervista sulla possibile vittoria dello scudetto da parte del Milan.

Redazione Il Milanista

La Serie A è quasi giunta al termine. Mancano soltanto 90 minuti da disputare e poi si saprà finalmente quale squadra avrà vinto il tanto agognato scudetto 2021/2022. Era da tanti anni ormai che il nostro campionato non era più così agguerrito e appassionato. Le due formazioni milanesi si daranno battaglia fino all’ultimo per mettere le mani sul trofeo stagionale e soffiarlo all’acerrima nemica. Il Milanha il vantaggio di trovarsi al vertice della classifica con 83 punti, ma nel calcio non è mai detta l’ultima parola. I cugini nerazzurri infatti inseguono a sole due lunghezze di distanza, con la possibilità ancora di sorpassare i diavoli.

Finale tutto da vivere, con l’entusiasmo che cresce di ora in ora. Nel frattempo nei vari salotti televisivi e nelle radio non si fa altro che parlare della lotta per lo scudetto. Proprio su questo tema è intervenuto Pietro Paolo Virdis, ex attaccante del Milan, a Radio Anch'Io Sport. L’ex calciatore rossonero ha commentato la stagione del Milan, gli uomini migliori della rosa e infine la questione legata al rinnovo di Ibrahimovic. Ecco di seguito le sue dichiarazioni:

Sugli uomini migliori del Milan: "Un uomo simbolo del Milan? Ce ne sono tanti. In difesa per esempio Kalulu e Tomori dopo l'infortunio di Kjaer sono cresciuti tanto, lo stesso Hernandez a sinistra ma se devo fare un nome dico Leao. Ha dei numeri, se mantiene la testa con equilibrio è la sorpresa dell'anno. Poi in mezzo al campo dico Tonali, che dopo il primo anno sembrava perso".

Sul rinnovo di Ibrahimovic o sull’addio al calcio: "Ibra? Io lo terrei sempre, per la sua personalità. La crescita di questo gruppo credo sia anche merito suo. Certo, vista l'età sua e di Giroud credo si debba iniziare a cercare un altro centravanti".

Sull’ultima gara della stagione: "Gli manca un solo punto, è logico che il Milan sia favorito. Finalmente abbiamo un campionato con un finale appassionante. Col Sassuolo il Milan non penserà al pari, ma giocherà a viso aperto, almeno lo spero".