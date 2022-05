Moratti: “Il Milan può perdere lo scudetto. I miracoli possono accadere!”

Massimo Moratti ha rilasciato un’intervista sulla lotta scudetto tra le milanesi e sulla possibilità di sconfitta del Milan.

Redazione Il Milanista

Mancano soltanto cinque giorni alla fine del campionato e a Milano si respira un’aria di ansia mista a euforia. Entrambe le squadre della città si stanno contendendo lo scudetto e daranno battaglia fino all’ultimo per soffiarlo alla rivale. In vantaggio c’è il Milangrazie al primo posto in classifica e ai suoi 83 punti. Invece i nerazzurri inseguono a 81, con ancora un’ultima possibilità di sorpasso. Tutto si giocherà negli ultimi 90 minuti di gioco, che vedranno i rossoneri impegnati al Mapei Stadium contro il Sassuolo e gli uomini di Inzaghi a San Siro contro la Sampdoria.

Nel frattempo proprio sulla lotta scudetto si è espresso l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti. Intervistato dal sito Notizie.com, ha parlato proprio della sfida al vertice tra le due formazioni milanesi. L’imprenditore veneto ha dichiarato di essere ancora fiducioso su un possibile sorpasso dell’Inter all’ultima giornata: "Devo dire che è tosta, ma nel calcio tutto è possibile, i miracoli possono sempre accadere. Quello che appare scontato e deciso, poi si ribalta in un attimo, è successo anche a noi diverse volte, anche se sono più le volte in cui è andata bene. Sono due grandi squadre, ma può piovere come a Perugia o succedere a loro quello che è capitato a noi quel maledetto 5 maggio. Chissà che magari il 22 maggio non diventi il loro 5 maggio".

Moratti è consapevole che raggiungere questo traguardo non sarà semplice. Tuttavia nel calcio -si sa- non è finita fino alla fine e dunque un ribaltamento dell’ultima ora potrebbe ancora accadere: "Sono due grandi squadre, hanno fatto un bel campionato. Certo per noi non è semplice, ma io credo ancora che abbiamo la possibilità di vincere lo scudetto. Manca una partita dove tutto può succedere e nel calcio, può sembrare una frase banale ma vera, tutto è possibile. Tutto può succedere, vediamo e speriamo".