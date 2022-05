Vieri: “Tonali? Futuro dell’Italia. Leao devastante, col Verona l’ha vinta lui”

Bobo Vieri ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport sul periodo del Milan e su Tonali e Leao. Ecco le sue parole.

Sul Milan : “A Verona ho visto un Milan forte. Il Verona gioca veloce, all’attacco, era in vantaggio e loro? Hanno ribaltato tutto giocando tranquilli, mai in affanno. Grande prova di maturità, non solo di gioco. Se mi aspettavo un Milan così? Sì, perché sono lì da quasi due anni e se dopo 36 partite sei primo vuol dire che lo meriti. A inizio campionato vincono i nomi, alla fine vince il gruppo più forte. Vincono quelli che non mollano, che hanno più fame”.

Invece sulla lotta per lo scudetto ha dichiarato: “Milan favorito, Inter in corsa. Può ancora succedere di tutto. L’Atalanta è in grado di vincere contro chiunque, specie in trasferta. E Inzaghi stia attento al Cagliari, che sarà indemoniato per la salvezza. I miei Oscar per il campionato. Portiere: Maignan, un fenomeno. Difensore: Bremer, una iena, ti spacca in due. Centrocampista: Brozovic, una crescita incredibile. Attaccante: Vlahovic, prima di andare alla Juve”.