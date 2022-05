Bucchioni: “Milan straripante. Dedico il mio pensiero alle lacrime di Maldini”

Enzo Bucchioni ha rilasciato un’intervista sulla Serie A, sulla lotta scudetto e sulla vittoria del Milan. Ecco le sue parole.

Redazione Il Milanista

Ieri sera il Milan ha vinto una gara importantissima, che gli ha permesso di tornare al vertice della classifica. Ora sono due i punti in più sui nerazzurri. Proprio della lotta scudetto ha parlato Enzo Bucchioni, intervenuto durante la trasmissione Maracanà di TMW Radio. Il giornalista ha commentato lo scontro al vertice e i vari temi della giornata. Ecco le sue dichiarazioni:

Su Pogba che potrebbe tornare in Italia: "Se riesce a prendere la Juve un giocatore del genere a parametro zero va bene. Io preferirei Milinkovic-Savic, ma lì devi pagare anche il cartellino. Dipende poi come riprendi Pogba. Come sta caratterialmente? Vuole tornare ad alti livelli? I cavalli di ritorno di solito non vanno. La Juventus ha bisogno di giocatori determinati. Contano tanto le motivazioni nel calcio di oggi. Milinkovic sono anni che vuole andare via e diventare uno dei top in Europa".

Sulla 36esima giornata: "Dedico il mio pensiero alle lacrime agli occhi che aveva Maldini. Ti dà l'idea di cosa ha creato in questi due anni. Ha preso giocatori pagandoli il giusto, scegliendoli con grande razionalità. C'erano tanti scettici quando è arrivato, il nome non è simbolo di qualità in altri ruoli e invece lui ha sorpreso tutti".

Sull'aspetto negativo di giornata: "Qualche incertezza degli arbitri, vedi Venezia-Bologna. Per il prossimo anno dobbiamo riflettere sul modus operandi o le polemiche invece di diminuire aumenteranno".

Sulle percentuali per lo Scudetto: "85%-15%. Ho visto ieri sera un Milan straripante, che gioca bene e ha ritrovato una condizione fisica che era stato un problema in una certa parte di stagione. Non sa gestire le partite, come ieri, gli serve giocare sempre al massimo e per questo ha faticato. Gli mancava intensità e l'ha ritrovata, così come elementi chiave come Leao".

Sull'Inter: "E' mancata in diverse partite quando non c'era Brozovic. Si doveva lavorare a un sostituto. Ha fatto tre esperimenti di seguito e tutti hanno fatto male. Allora doveva cambiare modulo. Oggi gli mancano quei punti lì".