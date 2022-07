Bergamaschi: “Ho sempre guardato dritto al futuro e non mi sono fermata!”

La giocatrice del Milan Femminile ha rilasciato un’intervista a Oppo Italia e ha parlato della sua carriera.

Redazione Il Milanista

Non c’è soltanto il calcio maschile, ma anche quello femminile negli ultimi anni sta infiammando il cuore dei tifosi. Tra i maggiori club in Italia c’è il Milan Femminile che ha raggiunto risultati importanti e proprio in estate parteciperà alla Women’s Cup (che si terrà in America dal 14 al 20 agosto). Tra le protagoniste del Milan Femminile c’è Valentina Bergamaschi, che ha rilasciato un’intervista a Oppo Italia. Vediamo insieme le sue dichiarazioni:

Sul sogno di diventare una calciatrice: “Credo che come Oppo il desiderio di diventare una calciatrice sia stato sempre dettato dal fatto di continuare a guardare diritto sul futuro senza fermarsi davanti a nessun ostacolo e nessun pregiudizio”.

Sugli inizi: “La mia carriera non è stata mai rose e fiori anche perchè prima di diventare maggiorenne mi sono infortunata al ginocchio sinistro e dopo due anni ho subito lo stesso infortunio sul destro e credo che la forza che avevo dentro di me, la mia famiglia le persone che mi sono state vicine mi hanno fatto capire in realtà quanto desiderio avevo di diventare la calciatrice che fortunatamente sono ora”.

Sulla parola che maggiormente la descrive: “La parola che più mi descrive è resilienza. Vorrei che la mia storia fosse d’ispirazione perché come OPPO condivido gli obiettivi di rinnovarsi e innovarsi per il mio futuro e quello di tutte le donne”.

Sul messaggio che vuole lanciare alle donne: “Mi piace parlare per le donne che non hanno paura di mettersi in gioco. Vorrei dire a loro che la determinazione che mi ha contraddistinto nei momenti difficili penso che sia quella giusta per affrontare qualsiasi tipo di situazione che si possa riscontrare nel futuro. Trova in te la forza, la decisione, la determinazione sulla persona che vuoi essere e diventare. Capita a tutti di inceppare in un momento di difficoltà, l’importante è non perdere l’attimo e cerca di trovare l’energia che hai dentro di te e ne uscirai più forte di prima”.