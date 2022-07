Innaurato: “De Ketelaere non sentirà il peso della maglia rossonera”

Il preparatore atletico Innaurato ha rilasciato un’intervista su De Ketelaere, possibile acquisto del Milan.

Redazione Il Milanista

Il Milan si sta allenando in questi giorni al centro sportivo di Milanello per il ritiro estivo. Mister Pioli ha ritrovato parte della rosa con la quale ha iniziato la preparazione, in attesa dei nuovi colpi della società. Proprio del mercato rossonero ha parlato il preparatore atletico Mario Innaurato, che ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DH Les Sports per parlare di Charles De Ketelaere. Il giocatore viene monitorato da settimane dal Milan, che ha trovato in lui un profilo ideale per il gioco di mister Pioli. Ecco le sue dichiarazioni:

Sull’acquisto di De Ketelaere da parte del Milan: “Sarebbe un'ottima meta per lui quella del Milan. In Belgio, in Champions e anche in nazionale ha fatto vedere di avere talento e di poter competere in un club come il Milan”.

Se il trequartista potrebbe giocare dietro l'attaccante nel 4-2-3-1 di Pioli: “C'è un posto da prendere in questo centrocampo. Soprattutto da quando Brahim Diaz è stato un po' deludente la scorsa stagione. E poi, quando trasferisci qualcuno per tali somme, è perché ci punti sopra. Pioli lavora bene con i suoi giovani giocatori, riesce a dare loro fiducia per ottenere il massimo. Pioli ha anche pazienza che gli altri allenatori non necessariamente hanno. Accetta gli errori dei giovani, dà consigli e ripristina la fiducia”.

Se il giovane dovrebbe essere integrato gradualmente nel Milan: “L'abbiamo visto la scorsa stagione con Sandro Tonali, un grande talento che ha avuto bisogno di tempo per adattarsi. Probabilmente sarà lo stesso con De Ketelaere, soprattutto perché non padroneggia l'italiano”.

Se ci sarà anche la pressione di gestire un giocatore da più di 30 milioni: “Ha le spalle grosse per farlo. La casacca del Milan pesa molto di più rispetto a quella del Bruges ma lui può farcela. È una maglia ricca di storia. E il club intende vincere lo scudetto e conquistare la sua seconda stella per il suo ventesimo titolo”.