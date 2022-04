Toni: “Nazionale? Si sta facendo poco per il vivaio italiano”

Luca Toni ha rilasciato un’intervista sull’eliminazione dell’Italia dal Mondiale e sul reale problema del calcio italiano.

La Serie A è tornata in campo dopo la settimana di stop concessa per la Nazionale. Durante questa pausa gli azzurri sono stati eliminati dai playoff e non prenderanno parte ai Mondiali in Qatar del 2022. Una sconfitta pesantissima per il nostro paese e per tutti gli appassionati di calcio. Tra le varie cause che hanno portato a questo risultato, in molti considerano decisivo il fatto che ci sono pochi giocatori italiani che giocano in Serie A. Le squadre infatti preferiscono mettere come titolari atleti stranieri, con i giovani italiani costretti a restare in panchina e a non aver modo di migliorare.