Tonali: “Bello tornare a giocare la Champions. Strano essere tifoso e…”

Sandro Tonali ha rilasciato delle dichiarazioni in vista della partita di questa sera tra Tottenham e Milan in Champions League

Redazione Il Milanista

Questa sera il Milan vivrà un’altra fantastica notte europea. I rossoneri si giocano l’accesso ai Quarti di finale di Champions League partendo con un leggero vantaggio. Proprio la gara d’andata infatti è stata vinta dagli uomini di Pioli per 1-0. Tuttavia per passare il turno, i Diavoli dovranno essere bravi nel fermare l’avversario e non permettergli di ripartire.

Proprio della sfida di questa sera ha parlato Sandro Tonali ai microfoni di Milan TV. Cosa vuol dire per lui giocare in Champions con la sua squadra del cuore: “Quando il Milan scendeva in campo in Champions era una squadra fortissima. È stato un grande Milan, l’ha dimostrato in Europa e in campionato. Era qualcosa di speciale. La Champions è qualcosa di inspiegabile, mi ricordo tante cose della Champions del 2007. Bello ritornare a giocare queste partite, bello tornare a vincere nelle fasi ad eliminazione diretta”.

Sull’arrivo al Milan: “È stato strano perchè da un attimo sono passato dall’essere tifoso a giocatore, molto particolare. Il primo anno non è stato facile, dopo dovevi divedere l’esser tifoso e giocatore”.

Sull’appoggio della famiglia: “Sono molto legato alla mia famiglia perchè hanno dato davvero tanto per me. Con mia madre c’è’ un rapporto unico: a lei non piaceva molto il calcio, ma da quando gioco non si perde una partita e mi fa molto molto piacere. È sempre una cosa bella sapere di avere la famiglia sugli spalti e sono orgoglioso di questo”.