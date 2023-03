Senti Shevchenko: ” Il Milan faccia il Milan, giochi la sua partita e bene…”

Sheva carica il Milan e analizza il match di andata. Parole di elogio per Ibra, Giroud e Pioli...

Redazione Il Milanista

L'ex rossonero Andriy Shevchenkoalla Gazzetta dello Sport ha commentato il match di stasera e sarà allo stadio.

GIROUD e IBRA –Giroud ha sempre segnato, ovunque sia stato, qui in Inghilterra lo ha fatto con Arsenal e Chelsea. In nazionale francese ha battuto il record di reti realizzate. Quando sono stato a Milanello l’ho trovato ancora molto vivo, pieno di energia ed entusiasmo. Quanto detto per Giroud vale a maggior ragione per Zlatan. Ibra è ancora più grande per le motivazioni che lo animano. Oggi che è recuperato dico che avrebbe fatto comodo per la sua esperienza e la sua leadership. Ma quando è stata presa la decisione di non inserirlo in lista non c’erano certezze sulla condizione fisica

CHI HA IL RUOLO DI TRASCINATORE? – Mi aspetto che lo faccia Leao, ha tutte le qualità per essere decisivo ai massimi livelli. E’ ora che faccia la differenza anche in Champions. Tifo anche per De Ketelaere: una grande partita potrà sbloccarlo

LA CONDIZIONE DEL MILAN -Il Milan visto a San Siro mi è piaciuto per mentalità, sempre dentro la gara. Ho visto giocatori molto determinati, ho ritrovato l’energia di squadra che è stata alla base dei successi. Se qui a Londra si presentano con lo stesso atteggiamento e lo stesso spirito faranno la loro parte. Il Milan faccia il Milan, giochi la sua partita e bene. Sia compatto ma vada anche all’attacco, non pensi solo a difendersi. Ora ha giocatori di esperienza che sanno gestire le situazioni ma affrontare le squadre inglesi a casa loro è diverso, specie in Champions: il Tottenham vorrà aumentare la pressione. Il Milan non deve sbagliare impostazione, essere troppo difensivo. Può davvero fare la sua parte, con la testa giusta.

MISTER PIOLI – Mi piace in tantissime cose che fa, abbiamo fatto una bella chiacchierata quando sono tornato a Milanello. Conosce la sua squadra come nessun altro, ha creato un rapporto fantastico con i giocatori. Si nota anche in campo, nell’aiuto che i compagni si danno l’uno con l’altro. Qualche settimana fa avevo visto una squadra sottotono, ma contro gli Spurs all’andata e contro l’Atalanta hanno reagito alla grande».

KANE – E’ un giocatore che in qualsiasi secondo ti può mettere in difficoltà. E’ un campione che gioca per la squadra, un vero leader, non gli va lasciato un centimetro di spazio. Thiaw e la difesa, e con loro tutta la squadra, dovranno essere capaci di una gara attentissima, senza la minima sbavatura. Serate così possono portarti a un livello superiore».