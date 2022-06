Tacchinardi: “Zaniolo? L’ambiente migliore per lui è il Milan”

Alessio Tacchinardi ha rilasciato un’intervista sul mercato del Milan e sulla possibilità di acquistare Zaniolo.

Redazione Il Milanista

Il tecnico ed ex calciatore Alessio Tacchinardi è intervenuto durante la trasmissione Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, per commentare i temi del giorno. Ecco le sue dichiarazioni:

Su Belotti e l'accordo vicino col Monza: "Sembrava un giocatore in grandissima ascesa invece non so se si è fermato, l'ambiente o gli infortuni lo hanno limitato. Poteva diventare molto forte e invece si è un po' fermato. Oggi il rendimento si è abbassato molto".

Sul futuro di Mancini: "La sensazione che mi dà Mancini è che forse si sia rotto qualcosa, sia venuto meno l'entusiasmo e i tecnici vivono anche di questo. L'allenatore è il primo che deve avere motivazioni. Spero che Mancini le abbia ancora, chi fa l'allenatore lo sa se ce l'ha".

Sulla difesa della Juve: "Si sono fatti scappare Rudiger, era il giocatore da prendere, difensore e di gran fisico. Io avrei preso lui prima di Di Maria e Pogba. E avrei dato via De Ligt, che non è cresciuti in questi anni. Il rigore su De Vrij è l'esempio lampante di com'è De Ligt. In area è pericolosissimo. Io sarei andato più su un marcatore".

Su Mancini che vuole stravolgere la Nazionale: "Mi hanno detto di uno Scamacca svogliato contro l'Argentina. Il problema è che oggi Scamacca è il nostro potenziale miglior giocatore italiano. Ho visto Sassuolo-Milan, Smacacca è la speranza azzurra per i prossimi dieci anni. Abbiamo questo oggi. Dietro ad oggi non c'è nessuno. Scamacca anche se fa così viene convocato uguale. Del Piero una volta se non stava bene ne aveva altri davanti restava a casa. Non c'è nessuno oggi che li mette in competizione".

Su Zaniolo: "Chiesa e Zaniolo sono i nostri migliori talenti, ma sono distanti da Totti e Del Piero, sono cambiati i tempi. Lo vedrei bene da Conte, che ti fa esprimere al massimo. Zaniolo è fisicamente devastante. Starebbe bene in tante squadre, anche se ancora deve dimostrare di essere un giocatore vero. Cambierà la testa, deve farlo, ma se non sta alla Roma è perché Mourinho vuole giocare con un altro modulo. Forse il Milan sarebbe l'ambiente giusto per lui".