Capello: “Donnarumma poco riconoscente verso il club che l’ha lanciato”

Fabio Capello ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttosport per parlare del Milan. Vediamo di seguito le sue dichiarazioni:

Ha poi continuato a tessere elogi a Maldini e Massara : “Un grazie a Maldini e Massara, bravissimi a indovinare gli acquisti dei giocatori. Paolo ha un talento fuori dall’ordinario ed è un ragazzo molto intelligente. Ha iniziato un lavoro diverso ma ha già dimostrato di essere un fuoriclasse. Ha capito con chi lavorare e come entrare in questo mondo nuovo. Inoltre il cognome Maldini unito al suo carisma, ha un certo effetto su tutti: vedi la trattativa con Theo. Bisogna dire che la grande forza di questo Milan nasce dall’opposizione a Rangnick. Elliott aveva deciso di puntare sul tedesco, loro si sono opposti a questo. La società aveva cercato di portare al Milan qualcuno senza chiedere a chi di dovere cosa ne pensasse”.

Infine il tecnico ha commentato l’avvento di RedBird, neo proprietario del Milan: “Bisogna vedere quali sono le ambizioni. I rossoneri sono una buona squadra, ma se si vuole essere competitivi anche in Europa manca qualcosa: giocatori con esperienza, con valore da Champions. Servono innesti per migliorare la rosa. Meglio spendi, più vinci. Spendere per spendere è l’errore più grave che si possa commettere. Sapere dove mettere le mani, dove migliorare la squadra, le caratteristiche fisiche, morali e tecniche dei tuoi giocatori. Tutto questo è determinante”.