Serafini: “Ecco che tipo di contratto farei a Ibra. Massara importante”

Luca Serafini ha rilasciato un’intervista sul periodo del Milan, sulla condizione di Ibrahimovic e sulla dirigenza rossonera.

Domenica pomeriggio il Milan si gioca il tutto per tutto. Agli uomini di Pioli serve una vittoria o un pareggio al Mapei Stadium contro il Sassuolo per vincere ufficialmente lo scudetto 2021/2022. I rossoneri infatti sono alla guida della classifica con i loro 83 punti, ma a sole due lunghezze di distanza ci sono i nerazzurri. I cugini potrebbero ancora far male ai diavoli, tentando il sorpasso all’ultimo in caso di sconfitta degli uomini di Pioli. Ancora 90 minuti tutti da giocare e poi si conoscerà finalmente la vincitrice di questo campionato molto combattuto.