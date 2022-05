Scaroni: “Non so di criticità con InvestCorp. Il Milan avrà il nuovo stadio”

Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha commentato la trattativa con Investcorp e la questione sul nuovo stadio.

Mancano soltanto due giornate alla fine del campionato e il Milan è in testa alla classifica. I rossoneri non hanno ancora la certezza di poter conquistare il titolo tanto ambito, perché i cugini nerazzurri si trovano a due punti di distanza. I tifosi ovviamente sognano questo momento da tanti anni e la speranza è quella di riuscire ad avere la meglio sulla rivale. Nel frattempo nel mondo Milan si discute di molte altre questioni, in primis del nuovo stadio e della nuova proprietà. Proprio su questi due temi si è espresso il presidente del Milan Paolo Scaroni .

Il patron rossonero ha commentato ai microfoni di ANSA i rumors riguardanti la trattativa con il fondo Investcorp di Bahrain. Negli ultimi giorni infatti è emersa la notizia dell’inserimento nella trattativa di un altro fondo americano, la RedBird Capital Partners. Il presidente rossonero ha dichiarato: “Non so di criticità con InvestCorp. Mi risulta che ci sono due offerte e ci vuole del tempo per completare il perimetro dell'offerta, capirle bene e per compararle". Il presidente del Milan ha poi precisato per parlare di cessione "non sono l'interlocutore giusto, sono solo l'oggetto dell'offerta. Non è un processo che riguarda il Milan, io non me ne occupo neanche un minuto".