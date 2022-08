Sacchi: “Milan non perdere l’umiltà! Così lotterai per il titolo”

Arrigo Sacchi ha rilasciato un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport sul Milan e sulla prossima Serie A.

Manca soltanto una settimana all’inizio della Serie A e i vari club si stanno allenando per non farsi trovare impreparati. Proprio in occasione del ritorno del calcio giocato, Arrigo Sacchi ha rilasciato un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport per commentare il prossimo campionato italiano. Vediamo di seguito le sue dichiarazioni:

Sulla lotta per lo scudetto: "Il Milan che ho visto contro il Marsiglia ha fatto una buona figura: è una squadra che pratica un gioco europeo. Se i ragazzi di Pioli non perderanno l’umiltà, lotteranno fino in fondo per il titolo. Così farà anche l’Inter, ma la squadra nerazzurra deve imparare a giocare in undici, altrimenti non può fare un buon pressing e un buon possesso. Lukaku e Lautaro devono aiutare in fase difensiva. I bianconeri, che l’anno scorso aveva perso un po’ di motivazioni, penso che torneranno ad alzare la voce. E poi attenzione ai giallorossi: Mourinho è un allenatore di grande esperienza che sa motivare il gruppo. Il pericolo, a Roma, è l’euforia".

Invece sulle pretendenti per l’Europa League ha detto: “Metto cinque squadre in lotta per i posti europei: il Napoli, l’Atalanta che quest’anno non avrà le coppe e dunque avrà la testa soltanto sul campionato, la Lazio, la Fiorentina e il Torino. I granata, ultimamente, sono migliorati parecchio, hanno un allenatore che dà un gioco e sono molto curioso di vederli all’opera. Non è escluso che una di queste squadre possa inserirsi nella lotta Champions: se una delle grandi dovesse fallire, loro sono pronte a scalare posizioni. In generale, negli ultimi anni, le piccole hanno dimostrato di avere più coraggio e più idee delle grandi, e sarà così anche nel prossimo torneo”.

Invece sulle rivelazioni ha dichiarato: “Se devo indicare delle sorprese per la prossima stagione, punto su Sassuolo e Verona. Nelle ultime stagioni hanno fatto vedere ottime cose e hanno dimostrato di non avere paura e di saper interpretare un calcio offensivo. Credo che abbiano la possibilità di fare un ulteriore salto di qualità pur non potendo competere, a livello economico, con i grandi club.E forse qui sta il segreto della loro crescita: sviluppano le idee, anziché affidarsi ai soldi”.