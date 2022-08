Pres. Leeds: “De Ketelaere indeciso tra noi e il Milan, ne sono orgoglioso”

Dopo una lunga ed estenuante trattativa, Charles De Ketelaere è finalmente diventato un giocatore del Milan. Il belga aveva ricevuto molte richieste da vari big club europei, ma la volontà del giocatore è sempre stata quella di trasferirsi in rossonero. L’attaccante classe 2001 infatti aveva chiaramente espresso la volontà di arrivare in Serie A per giocare insieme ai Campioni d’Italia e ora questo suo sogno è diventato realtà. Il giovane si è subito integrato nel gruppo di mister Pioli e già domani pomeriggio giocherà alcuni minuti nell’amichevole contro il Vicenza. Tuttavia il giovane talento belga ha davvero corso il rischio di non approdare presso i Diavoli. A confermarlo è stato il presidente del Leeds United, l'imprenditore di Rho Andrea Radrizzani .

Intervistato dal The Athletic, il patron dei Leeds ha parlato proprio dell'obiettivo di mercato Charles De Ketelaere. Il giocatore è sfumato a causa della concorrenza del Milan, che è riuscita a portare in Italia il talento belga. Ecco di seguito le dichiarazioni del presidente inglese: "Era la nostra ciliegina sulla torta, il giocatore speciale, ma eravamo in competizione con il Milan. Loro hanno vinto il titolo, hanno la Champions League. Il fatto che guardasse il nostro documentario e che per un periodo fosse indeciso tra Milan e Leeds mi rende orgoglioso del fatto che siamo nella direzione giusta. Forse sarei dovuto andare in Belgio dieci giorni prima per concludere l'affare. C'è stato un periodo in cui sapevo che il Milan stava tentennando a causa del cambio di proprietà e ho esitato. Eravamo d'accordo con il Bruges per 40 milioni di euro".