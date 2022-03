Sacchi: “Le riserve del Milan sono all’altezza dei titolari”

Arrigo Sacchi ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, dove ha parlato della rosa del Milan e della lotta scudetto.

Il Milan questa sera affronterà in casa l’Empoli, per la 29esima giornata di campionato. I rossoneri sanno di avere solo un obiettivo contro i toscani, quello di vincere. Stasera infatti c’è l’opportunità di battere gli avversari e portarsi così a più cinque punti sui nerazzurri. Le rivali per lo scudetto si trovano sempre lì, a pochi punti di differenza, in attesa di un passo falso delle avversarie. Ormai mancano poche giornate al termine della stagione e perciò gli uomini di Pioli sono consapevoli di non poter commettere nessun passo falso. L’obiettivo resta la vittoria dello scudetto e sarà scontro fino alla fine.